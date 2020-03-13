Seçer: "Mülteci akınının yönetiminde araştırmalar yapıyoruz"
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Seçer: "Mülteci akınının yönetiminde araştırmalar yapıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) bünyesindeki çalışmalar kapsamında Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki Suriyeli mülteci akınının yönetiminde belediyelerin rolü üzerine araştırmalar...

13.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:14
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) bünyesindeki çalışmalar kapsamında Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki Suriyeli mülteci akınının yönetiminde belediyelerin rolü üzerine araştırmalar yaptıklarını söyledi. Seçer, "Bu yıl, göç birimlerinde çalışan belediye personellerinin kapasitelerini geliştirmek amacıyla çalıştaylar yapacağız. Bu çalıştaylar deneyim alışverişi, teknik eğitim ve saha ziyaretleri üzerinde yoğunlaşacak" dedi.


UCLG-MEWA Yürütme Kurulu Toplantısı, Nevşehir'de yapıldı. UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin başkanlığını yürüten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2014 yılının Kasım ayında kurulan UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin ırk ve cinsiyet eşitliğini sağlama ve uluslararası hukuka aykırı olan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etme yolunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Göç Küresel Görev Gücü'nün kurulduğunu da kaydeden Seçer, "Göç Küresel Görev Gücü, imzalanan deklarasyondaki taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla bir takip mekanizması olarak kurulmuştur. Göç Küresel Görev Gücü'nün siyasi liderliğini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi üstlenecektir" diye konuştu.


Seçer, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin başkanlığını Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğünü, komitenin eş başkanlarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ürdün İrbid Büyükşehir Belediyesi, Lübnan Saida Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi olduğunu kaydetti. Sosyal içermenin, her bireyin haklarının, sorumluluklarının ve üstlendikleri rollerin saygıyla kabul gördüğü "herkes için toplum" vizyonunu temsil ettiğini vurgulayan Seçer, "Toplumsal dışlanma ise bireyleri saygınlık, güvenlik ve daha iyi bir yaşam sürme fırsatından alıkoyabiliyor. Bu nedenle, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nde tüm üyelerimizi, toplumdaki bütün dezavantajlı grupları içerecek ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde politikalar ve faaliyetler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz" dedi.


"Suriyeli mülteci göçü gündemimizde"


UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin göç konusuna büyük önem verdiğini ifade eden Seçer, "Yerel yönetimlerin göç politikalarını geliştirmelerine destek olmak amacıyla ilgili paydaşlarla işbirliği içinde yürüttüğümüz projeler ve çalıştaylar yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli mülteci akınının yönetiminde belediyelerin rolü üzerine de araştırmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar bu araştırmalar 2013, 2016 ve 2019 yılları olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirildi. Bu yıl, göç birimlerinde çalışan belediye personellerinin kapasitelerini geliştirmek amacıyla, Akdeniz Şehirler Arası Göç Projesi (MC2CM), Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve UCLG ile işbirliği içerisinde çeşitli çalıştaylar düzenleyeceğiz. Bu çalıştaylar deneyim alışverişi, teknik eğitim ve saha ziyaretleri üzerinde yoğunlaşacak" şeklinde konuştu.


UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin, gerçekleştirilen son Başkanlık Divanı Toplantısı'nda komite bünyesinde 'Göç Küresel Görev Gücü' oluşturulmasının oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Seçer, 2019 yılının Kasım ayında, Gaziantep'te düzenlenen Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda resmi olarak Göç Küresel Görev Gücü'nün kurulduğunu kaydetti. Seçer, "Göç Küresel Görev Gücü, imzalanan deklarasyondaki taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla bir takip mekanizması olarak kurulmuştur. Göç Küresel Görev Gücü'nün siyasi liderliğini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi üstlenecektir. Ayrıca, birkaç gün önce, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile işbirliği içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladık. Belediye başkanlarının, bu konudaki görüş ve önerilerini yansıtan ifadelerini içeren kısa bir kampanya videosu oldu. Konuşmamı sonlandırırken, tüm üyelerimize, güçlerini birleştirmeleri ve hep birlikte tüm toplumsal grupların hayata daha sağlıklı katılımını sağlamaları çağrısında bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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