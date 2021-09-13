Seçer: "Eğitim Olmazsa Toplum Çürür"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katıldı. Mezitli ilçesinde bulunan Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu'nda yapılan programda Başkan Seçer'i öğrenciler ellerinde bayraklarla karşıladı. Başkan Seçer, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, pandemi döneminde aşının önemine dikkat çekti.

Programa; Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, milletvekilleri, okula ismi verilen Şehit Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, Okul Müdürü Engin Kaplan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul öğrencileri, Silifke yöresine ait oynadıkları oyunlarla programı renklendirdi.

"Eğitim olmazsa toplum çürür"

Başkan Seçer, programda yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda giden her yöneticinin önem ve değer verdiği bir alan olduğunu belirterek, "Eğitim olmazsa toplum çöker. Eğitim olmazsa toplum çürür" dedi. Ulu Önder Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünü anımsatarak konuşmasını sürdüren Seçer, ilimin peşinden gidilmesi ve çocuklara en iyi eğitim olanaklarının sunulması gerektiğini vurguladı. Seçer, "Burada iktidar partimize mensup sayın milletvekilleri var. Parlamentodaki bütçe görüşmelerinde en önemli payın Milli Eğitim'e verilmesi konusunda önemli katkılar yaptıklarına inanıyorum. Ülkeler, toplumlar silaha, savaşa para ayırmadan ziyade; bilime, ilime, eğitime, çocukların geleceğine ayırdığı imkanlar ölçüsünde geleceğe umutla bakarlar. Ben ülkem adına çok umutluyum. Ülkemin temelleri sağlam atıldı. Bundan 100 yıl önce bu Cumhuriyet'i kuran, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren irade Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını, kurallarını oluştururken; hukuk sistemini, eğitim sistemini kurarken tamamen çağdaşlık yönünde referans aldı. Elbette ki ülkelerde demokrasi, gelişmişlik, hukuk devleti normları kolay elde edilmiyor. Bizim de daha çok çabalamaya, gayret etmeye ihtiyacımız var" dedi.

Büyükşehir'in tüm imkanlarını eğitime aktarma yönünde gayretlerinin devam edeceğini dile getiren Seçer, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı ortak yöneteceğiz, yönlendireceğiz, elimizden gelen katkıları yapacağız" dedi.

"Mutlaka toplumun sayısal olarak önemli bir miktarının aşı olması gerekiyor"

Pandeminin tüm yaşam alanlarında olduğu gibi eğitimde de olumsuzluklar yarattığına değinen Başkan Seçer, mutlaka toplumun sayısal olarak önemli bir kısmının aşı olması gerektiğini söyledi. Seçer, aşı olmanın zorunlu olmadığını ancak son dönemde bazı tedbirler alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Elbette ki insanların bireysel hak ve özgürlükleri var. Aşı olmamak da bireysel hak ve özgürlükler kapsamında bazı düşünceler tarafından değerlendirilebilir ama şunu da söylemek isterim; insanların özgürlükleri bir başkasının özgürlük sınırına geldiği noktada biter. Eğer aşı olmamak bir birey olarak toplumda yaşayan diğer vatandaşların sağlığını tehdit edecekse, toplum sağlığını tehlikeye düşürecekse bu özgürlük dışında biraz keyfiyete dönen bir tavır ve davranış olur diye düşünüyorum. Ben eğitim-öğretim yılının başta çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çocuklarımız çok değerli öğretmenlerimize emanet. Öğretmenlerimiz bizlerin değeri. Çocuklarımız kıymetlilerimiz ama öğretmenlerimiz de bir o kadar kıymetlimiz. Okul bir bütün. Öğrenci, öğretmen ve aile. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde pandemi şartları da düzelir. Bu tedbirler daha da rahatlar ve çocuklarımız güzel bir eğitim-öğretim yılını tamamlar. "

Programın ardından hafta kapsamında Ahmet Hocaoğlu İlkokulu öğrenci, öğretmen ve yöneticileri Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. Başkan Seçer, minik öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyerek kitap hediye etti.

Yayın Tarihi: 13. 9. 2021 16: 51: 25

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