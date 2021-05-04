Schneider Electric, Konya Karatay Şehir Hastanesine enerji altyapısı hizmeti sunacak

Schneider Electric, Konya ve çevresine hizmet verecek Karatay Şehir Hastanesi'nin enerji altyapısının bakım ve servis hizmetlerinin çözüm ortağı oldu.

Schneider Electric, Konya ve çevresine hizmet verecek Karatay Şehir Hastanesi'nin enerji altyapısının bakım ve servis hizmetlerinin çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya genelinde uzmanlığa sahip olan Schneider Electric, kamu-özel sektör iş birliği kapsamında YDA Group iştiraki olan ATM Sağlık Konya Yatırım ve İşletme AŞ tarafından Konya'da inşa edilen Karatay Şehir Hastanesi'nin çözüm ortaklığını üstleniyor.

İşletme sürecinde, elektrik altyapısı ile ilgili saha servis ve bakım hizmetlerinin Schneider Electric tarafından verileceği Konya Karatay Şehir Hastanesi, 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere toplamda 1.250 yatakla hizmet verecek. 380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine de katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, projenin kullanılan yeni nesil teknolojilerle öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Schneider Electric olarak hem ülkemizde hem de dünya genelindeki hastaneler özelinde büyük bir tecrübeye sahibiz. Şehir hastaneleri ülkemizdeki sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıyor. Ülkemize ekonomik ve toplumsal değer sunan bu tür projelere katkıda bulunmak ve bir parçası olmak bize gurur veriyor. OG hücre altyapısı ve enerji yönetimi alanında mühendislik desteği verdiğimiz proje kapsamında yaptığımız bakım anlaşmasıyla hastaneye beş yıl boyunca bakım ve servis hizmeti sunacağız."

Otomasyon başta olmak üzere alçak gerilim, orta gerilim, yapısal kablolama, anahtar priz gibi ürün gruplarında projeye özel çözümler oluşturulmaya odaklanılıyor. Bu kapsamda orta gerilim hücrelerinin imalatı, enerji otomasyon sistemi, OG hücrelerinin devreye alınması ve öncesinde kontrolleri, OG hücrelerine enerji verme işlemleri, röle koordinasyonu ve kısa devre mühendislik çalışmaları, röle selektivite ayarları, enerji senaryo testleri, geçici kabul testleri, hastane entegre sistem testleri, saha servis hizmetleri ve işletme personeline yönelik kullanıcı eğitimleri de sağlanmış oluyor.

Projede, yeni nesil Power Monitoring Expert ve Power Scada Operations yazılımlarına ek olarak Ecostruxure mimarisinin en üst katmanında bulunan Power Advisor yazılımı da kullanılıyor. Bulut tabanlı bu yazılım, enerji kalitesi ve verimliliği ile ilgili aksiyonları önleyici bakım bildirim ve raporlamaları sunuyor. Tüm bu çözümler sayesinde projede yüzde 30'a varan enerji tasarrufu ve yüzde 20'nin üzerinde operasyonel maliyet tasarrufuna ulaşılması hedefleniyor.

Schneider Electric'in sağlayacağı servis ve bakım hizmetleri ile hastanenin sürdürülebilir, güvenilir ve verimli bir hizmet sunması sağlanıyor.

Hastanede kullanılan yenilikçi çözümler ve Schneider Electric'in sunduğu hizmetlerle sağlanacak enerji ve operasyonel verimlilik sayesinde yapılan yatırımların geri dönüşlerinin kısa sürede alınması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt