Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1338. çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 10, 18, 28 ve 43 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 212 bin 242 lira 47 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 81 bin 157 lira 33 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA