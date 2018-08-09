Sayısal Loto'da 9. Devirden Sonra İkramiye 15 Milyona Ulaştı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda bu hafta 9. devir gerçekleşti. İkramiye tutarı 15 milyona ulaştı.

İKRAMİYE TUTARI 15 MİLYONA ULAŞTI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 707 bin 409 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 955 bin 660 lira 82 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 8 Ağustos 2018

06-12-18-42-43-46...

Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 9. Devir

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 126

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 6.515

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 124.121

Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.662.408,98 TL

Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.462,70 TL

Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,75 TL

Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,75 TL