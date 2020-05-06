Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1320. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 850 bin 699 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti.

Sayısal Loto oyununun 1320. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 850 bin 699 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 103 kişi 4 bin 305 lira 75'er kuruş, 4 bilen 4 bin 840 kişi 69 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 98 kişi de 10 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA