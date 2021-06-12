Sayın Valimiz, Alkoç Ailesini Acı Gününde Yalnız Bırakmadı

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile birlikte Perihan Alkoç'un cenaze namazına katıldılar.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile birlikte Perihan Alkoç'un cenaze namazına katıldılar. İlimiz Refahiye ilçesi Aslanyusuf Köyünde kılınan cenaze namazının ardından merhumenin cenazesi dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedildi. Valimiz Sayın Mehmet Makas, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi, Oğlu Bülent Yıldırım ve cenaze yakınlarına taziyede bulundu.

Kaynak: Habermetre