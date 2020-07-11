Saros Körfezi sahilleri düzenli olarak temizleniyor Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Saros Körfezi'nde yer alan Yayla Sahili'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Saros Körfezi'nde yer alan Yayla Sahili'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sahil ve kumsalları düzenli olarak temizlediğini belirtti.

Temiz bir çevre sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, Saros Körfezi'ne gelen misafirlere ve bölgede yaşayan vatandaşlara temiz bir çevre sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Belediyesi olarak mücavir alanlarımızda temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizle Saros Körfezi'mizin eşsiz güzellikteki sahillerinden olan Yayla Sahili'mizde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla mıntıka temizliği gerçekleştirdik ve kumsal temizliği yaptık. Yol süpürme aracımızla tüm sokaklarımızda çalışma yürüttük.

Bölgemize gelen misafirlerimizi ve hemşehrilerimizi daha temiz bir ortamda karşılamak ve hizmet sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: AA