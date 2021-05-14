Şarkışla Kaymakamı Aktan'dan bayram ziyaretleri
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Şarkışla Kaymakamı Aktan'dan bayram ziyaretleri

Şarkışla Kaymakamı Aktan'dan bayram ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Aktan ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Bu yıl salgın gölgesinde bir bayram geçirdiklerini belirten Aktan, "Güvenlik güçlerimiz bu zorlu süreçte de özveriyle çalıştı. Bu süreçte görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Uygulama noktasında görev yapan polislere tatlı ikramında da bulunan Aktan, son olarak da şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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