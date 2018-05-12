Şarkışla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Kaygısız (30) yönetimindeki 38 RD 424 plakalı otomobil, Sivas Kayseri karayolu Altınyayla-Pınarbaşı kavşağında, Ruhi Özdemir (59) idaresindeki 51 NC 245 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarparak durabilen Kaygısız'ın kullandığı otomobilde bulunan annesi Sabır Kaygısız (74) yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Kaygısız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.