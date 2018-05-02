Şarkışla'da Fotoğraf Sergisi Açıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Düğün Fotoğrafçılığı" adlı serginin açılışını gerçekleştiren Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, sergiyi düzenleyen fotoğrafçı Semih Akdağ'ı tebrik eti.
Sanata gönül vermiş gençlerin önünü açan davranışta bulunan Akdağ'ı kutlayan Pektaş, sergide yer alan fotoğrafları inceledi.
Akdağ ise, baba mesleği fotoğrafçılığı sürdürdüğünü belirterek, sergide yer alan gelin ve damat fotoğraflarını Türkiye'nin farklı ilerinde çektiğini ifade etti.
Serginin açılışına, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya ve vatandaşlar katıldı.
Sergi 2 gün süreyle izlenime açık kalacak.