Şarkışla'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
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Şarkışla'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şarkışla'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
11.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:22

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şarkışla İmam Hatip Mezunları Derneği (ŞARKİMDER), Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

ŞARKİMDER Başkanı Ebubekir Gültekin, Erol Mütercimler'in bu linç girişiminin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mezunu olmaktan onur duyduğu bir imam hatipli olarak bu olayın kendisini çok üzdüğünü belirten Gültekin, "İmam hatip nesli hakkında yapılan son derece hadsiz açıklama karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar da konunun takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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