Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi
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Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

13.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:19
Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi

Şarkıcı 'ın vefat eden annesi Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, 'da son yolculuğuna uğurlandı.


İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, bu sabah Ankara'ya getirildi. Yıldızhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İzzet Yıldızhan'ın arkadaşları ve yakınları katıldı.


Şarkıcı İzzet Yıldızhan dün sosyal medyadan paylaştığı notta, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazını müteakiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı camiinden kaldırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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