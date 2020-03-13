Şarkıcı Doğuş'dan yeni klip Şarkıcı Doğuş, uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı 'Kancıkça' adlı yeni şarkısı için kamera karşısına geçti.







Şarkıcı Doğuş, söz ve müziği kendisine ait olan 'Kancıkça' isimli şarkısı için kamera karşısına geçti. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısına klip çekti. Çekimleri 17 saat'te tamamlanan klip'te Doğuş'a iki dansçı eşlik etti. Genel Koordinatörlüğünü C.Özkan Yılmaz'ın üstlendiği şarkının klib'i, önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak.



