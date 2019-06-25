Şarkıcı, besteci ve yazar Ege okurlarıyla buluştu

Şarkıcı, besteci ve yazar Ege, "Asil Dede'nin Düğünü" adlı ikinci kitabının tanıtım toplantısında Bodrum ilçesinde, okurlarıyla buluştu.

İlçedeki Manastır Otelde düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ege, kitabın gelirini Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına bağışladıklarını söyledi.

Etkinliğe seçkin bir topluluğun katılım gösterdiğini ifade eden Ege, "Kitabın özeti iyilikte ve güzellikte birleşmek. Çünkü Anadolu'da kadim topraklarda yaşıyoruz." dedi.

Şarkıcı Ege, müzik yaşamıyla ilgili sorulan soruya ise, "Harika ve yoğun geçiyor. Bodrum'da devam eden konserlerimiz var. Bu yaz beste yaparak ve konser vererek geçecek. Üçüncü kitabın konusuna hazırlanarak geçecek." ifadesini kullandı.

Ege, kitabın gelirini engelliler vakfına bağışlamaktan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Profesyonel müzik hayatına 1995'te başlayan Ege, bugüne kadar 9 albüm ve 5 single yaptı.

İlk romanı "İsyan"ı 2017'de okuyucuyla buluşturan Ege'nin, "Asil Dede'nin Düğünü" adlı kitabında varlıkların dilini anlama ve konuşma yeteneğine sahip olan Asil Dede'nin hikayesi konu ediliyor.

Kaynak: AA