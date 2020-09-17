Sarıgöl'de Kovid-19 denetimi
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Sarıgöl'de Kovid-19 denetimi

Sarıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Sarıgöl'de Kovid-19 denetimi
17.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:03

Sarıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Kaymakam Ali Arıkan ve ilçe hıfzıssıhha kurulu üyeleri, Kovid-19 denetimine katıldı, vatandaşları pandemiye karşı uyardı.

Arıkan, Tırazlar, Çanakçı ve Bağlıca mahallelerini ziyaret etti, iş yerlerini denetledi, kurallara uyan esnafa teşekkür etti .

Vatandaşlara Kovid-19'dan korunmanın 3 kuralını anlatan Arıkan, "Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve ellerimizi de bol sabunlu suyla 20 saniye yıkayalım. Bu kurallar bizler ve karşımızdaki kişileri de koruyacaktır." diye uyarılarda bulundu.

Arıkan, taziyelerde uzun süre kalınmaması ve düğünlerde de tedbirlere dikkat edilmesini istedi.

Denetimlerde, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Cenk Uğur Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da yer aldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Akif Sarıhan
Mehmet Akif Sarıhan
AA Editörü
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