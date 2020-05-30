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Sanmar, Umman'dan aldığı siparişlerin ilkini teslim etti

Türk römorkör inşa uzmanı Sanmar, Umman'ın Sohar Limanı'na üç Bigaçay sınıfı römorkörden oluşan siparişin ilkinin teslimatını gerçekleştirdi.

Sanmar, Umman'dan aldığı siparişlerin ilkini teslim etti
30.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:28

Türk römorkör inşa uzmanı Sanmar, Umman'ın Sohar Limanı'na üç Bigaçay sınıfı römorkörden oluşan siparişin ilkinin teslimatını gerçekleştirdi.

Türk römorkör inşa uzmanı Sanmar Tersaneleri, Sohar Limanı'na (Umman) 3 Bigaçay sınıfının römorkörden oluşan siparişin ilkinin teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu römorkörün kısa süre içinde Sohar Limanı'na gelişi, operatör Svitzer ve Sohar Limanı'nın filo geliştirme hedeflerini nihayete erdireceği kaydedildi. Öte yandan; 2019'un başlarında yapılan sözleşme ile Svitzer, limanla olan birlikteliğini 15 yıl daha uzattığı bildirildi. Haziran ayında deneme seyirlerini tamamladıktan sonra diğer iki "Bigaçay" sınıfı römorkörün de teslim edilmesi bekleniyor.

Sanmar Tersaneleri Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Gary Dockerty, "Bigaçay serisi, tasarım ortağımız Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar için özel olarak geliştirildi. Tasarım olarak ileri seviyede refakat, çekme gücü ve denizcilik performansı sağladığı kanıtlanmış bir gövde formuna sahiptir." dedi.

Sohar Limanı'na toplamda 5 römorkör ihraç edildi

Sohar Liman Müdürü Peter Rosewall, "Türkiye'nin önde gelen römorkör üreticisi Sanmar'dan Bigaçay sınıfı römorkörleri alıyor olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bigaçay sınıfı römorkörlerin ilki olan Svitzer Sohar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Svitzer'e teslim edildi. Bu römorkör, yüksek kanca kuvveti, hızlı vinçleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile operasyonların sorunsuz ve hızlı bir şekilde akmasını sağlayacak büyük bir adımdır. Römorkörlerin boyutu ve gücü, Sohar Limanı'mıza düzenli olarak yanaşan ve kalkan Valemax gemiler açısından da daha emniyetli operasyon imkanı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Yapılan bilgilendirmede teslimi gerçekleştirilen römorkör; 29 metre uzunluğa, 13,3 metre tam genişliğe 6,0 metre su çekimine sahip. Gemilere çekme, itme ve etkin refakat görevleri ve limancılık hizmetleri dışında, römorkörlerin yerine getirebileceği diğer görevler arasında yangınla mücadele, kirliliğe müdahale ve liman içi kurtarma operasyonları da bulunuyor.

Sanmar, Sohar Limanı'na daha önce de iki Sırapınar sınıfı ASD römorkörü teslim etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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