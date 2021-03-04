Şanlıurfa UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusu yapacak
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Şanlıurfa UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusu yapacak

04.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:37
Şanlıurfa UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusu yapacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok ünlü sanatçının yetiştiği kentin müzikal zenginliğinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla çalışmalar sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok ünlü sanatçının yetiştiği kentin müzikal zenginliğinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla çalışmalar sürdürüyor.

Sıra gecesi kültürünün yaşatıldığı kentin, müzik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması ve tescil edilmesi için UNESCO'ya "Müzik Şehri" başvurusunda bulunulacak.

Bu kapsamda tüm paydaş kurumların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğünde yapılan toplantıda, gerçekleştirilecek etkinlikler, atılacak adımlar ile UNESCO başvurusu konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Hürriyet

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