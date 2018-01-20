Şanlıurfa Sınırındaki Resulayn, Telabyad ve Kobani'de Sessizlik Hakim

Afrin operasyonunun fiilen başlamasının ardından gözler YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye sınırındaki kentlere çevrildi. Bu kentlerden üçü olan Şanlıurfa sınırındaki Resulayn, Telabyad ve Kobani'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Türkiye'nin Afrin'e operasyon başlatmasının ardından gözler YPG terör örgütünün kontrolündeki diğer kentlerden olan Suriye'nin Şanlıurfa'ya komşu Resulayn, Telabyad ve Kobani'ye çevrildi. Önceki gün Afrin'e operasyon hazırlıkları nedeniyle protesto gösterilerinin düzenlendiği kentlerde, operasyonun başlamasıyla birlikte sessizliğin hakim olduğu gözlendi. - ŞANLIURFA