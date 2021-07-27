Son dakika haber: Şanlıurfa'da yatırımlar ve sanayinin gelişimi için istişare toplantısı düzenlendi

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa Valiliğince sanayinin gelişimine yönelik kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğince sanayinin gelişimine yönelik kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, OSB Müdürü Osman Oktay ile Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırım yapan iş insanları katıldı.

Toplantıda OSB'nin mevcut durumu, üretim, istihdam ve nitelikli iş gücü, şehrin sosyal ve ekonomik verileri, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik aşı çalışmaları ve Şanlıurfaspor'a iş dünyasının mali desteklerinin görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa OSB'de 550'ye yakın parsel olduğunu ve bu parsellerden 400'e yakınında faaliyet olduğunu geriye kalan parsellerin büyük bölümünde de inşaatın devam ettiğini, bir kısmının ise ruhsatlandırma aşamasında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin alan bakımından en büyük 10 sanayisi içerisinde bulunan Şanlıurfa OSB'nin 2 bin hektara yakın alanıyla yüzde 90 oranında doluluğa ulaştığına ifade eden Vali Erin, "Biz her zaman sanayicimizin, üretenin, bu şehre istihdam anlamında katkı sunanın, Şanlıurfa'nın olumsuz imajını değiştirmek için geçmişten bugüne büyük zorlukları göğüsleyen işletmelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm üretim yapmak isteyen, istihdam olanağı sağlamak isteyen kardeşlerimizin önünü açmak için şevkle çalışmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Kentteki sanayinin mevcut durumu hakkında bilgi veren Erin, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir iş yaptığınızın farkındayız. Her toplantımızda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile her bir araya geldiğimizde, organize sanayideki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 6. bölge teşviklerine ilave olarak yapabileceklerimizin de sürekli beyin jimnastiğini yapıyoruz. Ayakkabı İhtisas Bölgesi, Tekstil İhtisas Bölgesi de bu düşüncenin bir ürünüdür. Ayakkabıcılıkta bunu başardığımızı biliyorsunuz. Orada yine çoğu il dışından gelen yatırımcılarımız bugün binlerce kişiyi istihdam ediyor."

Toplantı, katılımcıların fikir ve önerilerini paylaşması, yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme