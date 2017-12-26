Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Viranşehir Belediyesi "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında ailelere anne seti dağıttı.Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2017 yılı itibarıyla 7 bin 200 anne seti dağıtacaklarını belirterek sosyal belediyecilik gereği yenilikler yaparak birçok alanda sosyal proje ürettiklerini söyledi.



Projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Çiftçi, "Amacımız halkımıza, yaptığımız yeniliklerle birlikte farkındalık oluşturup hizmet etmektir. Bu gaye ile çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında "Hoşgeldin Bebek" projesi ile vatandaşlarımıza anne seti dağıtıyoruz. Bu vesile ile yeni doğan bebeklerimize hoşgeldin diyor, ailelerine huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum." dedi.



-Ceylanpınar Belediye Başkanı Atilla'nın ziyaretleri



Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, esnaf ziyaretinde bulundu.



Atilla ile beraberindekiler, Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi.



Attila, yaptığı açıklamada ilçenin sorunlarının çözümü konusunda esnafın görüşlerinin çok önemli olduğunu söyledi.



Belediye olarak esnaf uyarılarını ve taleplerini dikkate aldıklarını belirten Atilla, "Fırsat buldukça esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Varsa eleştiri, öneri veya taleplerini dinliyoruz. Buna göre kendimize yön veriyoruz. Bizin esnaf kardeşlerimizden öğrendiğimiz çok şey oluyor. Bize yol gösteriyorlar. Biz de bize gelen görüşler çerçevesinde hizmetlerimizi acil olanlar ve acil olmayanlar şeklinde kategorize ediyoruz. Birçok esnafımız duyarlıdır. Memleket için önerilerde bulunuyorlar. Bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.



Esnaf Mehmet Ekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Başkanımızın ziyaretinden çok memnun kaldık. Belediyemizden memnunuz. Bir sorun ve sıkıntı yok çok şükür. Huzur yerinde, ilçenin sıkıntısı yok. Çalışmalar güzel. Daha güzel çalışmaları bekleriz." ifadelerini kullandı.