Şanlıurfa'da yol çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol ve kavşak yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol ve kavşak yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve özellikle kırsalda kavurucu sıcaklığa rağmen yol ağlarını daha da güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemi süreciyle mücadelenin yanı sıra 2020 yılı planlamasında yer alan program çerçevesindeki güzergahlarda eskiyen, yıpranmış asfaltı revize ederek halkın hizmetine sunuyor.

Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Caddesinde eskiyen yıpranmış asfaltı revize eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, bölge halkı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerde özellikle ana arterlerde revize çalışmasının devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan belediye ekipleri trafik akışını düzenlemek ve yaya geçişlerini kolaylaştırmak için kentin yeni açılan 8 kavşağına ise sinyalizasyon sistemi kurdu.

Kaynak: AA