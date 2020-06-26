Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı Halfeti ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor.

Halfeti ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Göklü Jandarma Karakolu ekipleri, kırsal bölgede yaptığı kontroller sırasında yaralı bir şahin buldu.

Hayvanı muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA