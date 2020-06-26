Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Halfeti ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor.
26.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:54
Halfeti ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Göklü Jandarma Karakolu ekipleri, kırsal bölgede yaptığı kontroller sırasında yaralı bir şahin buldu.
Hayvanı muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.
Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA