Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti yeşil özen yolu güzergahında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilmeyen 27 BIE 28 plakalı otomobil ile 27 ADR 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara bölgedeki hastanelere kaldırdı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA