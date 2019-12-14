Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

14.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:12
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı
ŞANLIURFA'nın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 68'inci kilometresinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Ahmet Temel (23) idaresindeki 36 KC 563 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Berat Çınar (29), İkra İnşirah Peker (6), Songül Temel (23), Nazlı Şen (44), Havin Güneş (13) ve Belsim Nurgül Çınar (7) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
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