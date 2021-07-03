Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde büyükşehir belediyesine bağlı Topdağı Kadın Kültür ve Destek Merkezinde kurs gören kadınlara uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde büyükşehir belediyesine bağlı Topdağı Kadın Kültür ve Destek Merkezinde kurs gören kadınlara uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Eğitime katılan kadınlara, Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinden Sosyal Çalışmacı Bahar Yunus tarafından bağımlı bireylere yaklaşımın nasıl olması, aile bağlarının önemi, madde bağımlılığının tedavisi noktasında atılması gereken adımlarla ilgili bilgiler aktarıldı. "Uyuşturucu bağımlılığına hayır de" ve "Uyuşturucu merakla başlar ölümle biter" sloganlarıyla düzenlenen eğitimlere katılan kadınlar, çağın en önemli sorunlarından biri olan ve çoğunlukla çocuk ve genç yaşlardaki bireylerin hayatlarının kararmasına neden olan madde bağımlılığı ile ilgili bilgil alarak, merak ettikleri soruları da sorma şansı buldu. Farkındalık eğitiminin ardından eğitimin içeriği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanı Bahar Yunus, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Topdağı Kadın Kültür ve Destek Merkezinde düzenledikleri etkinliklerde bağımlılığın ne olduğundan, bağımlılıkla mücadelede izlenmesi gereken yollara kadar birçok konuya açıklık getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı