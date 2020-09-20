Şanlıurfa'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
20.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:15

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ferhat Ava'nın (15) kullandığı plakasız motosiklet, Akçakale-Ceylanpınar yolunun Aksahrınç Mahallesi yakınlarında park halindeki 63 KL 865 plakalı kamyona çarptı.

Ağır yaralı olarak yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ava, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Rauf Maltaş
Rauf Maltaş
AA Editörü
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