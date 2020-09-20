Şanlıurfa'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ferhat Ava'nın (15) kullandığı plakasız motosiklet, Akçakale-Ceylanpınar yolunun Aksahrınç Mahallesi yakınlarında park halindeki 63 KL 865 plakalı kamyona çarptı.

Ağır yaralı olarak yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ava, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA