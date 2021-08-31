Şanlıurfa'da hasta ve refakatçilerin cep telefonları çalındı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarına ait cep telefonları çalındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarına ait cep telefonları çalındı.

Aralarında Kovid-19 hastalarının bulunduğu servise giren kişi ya da kişiler, burada tedavi gören hasta ve refakatçilere ait 5 cep telefonunu çaldı.

Durumun hastane yönetimine iletilmesi üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.

Hastanedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlığı yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın