Şanlıurfa'da genç kızların futbola ilgisi artıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, 10 yıl önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) hazırlık yapmak isteyen öğrenciler için kurulan ardından futbol takımına dönüşen Şanlıurfa Gençlik spor Kadın Futbol Kulübü ile yöredeki genç kızların futbola ilgisi artıyor.

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden ve başarısıyla dikkati çeken takımda, aynı zamanda milli takıma futbolcu yetiştirmenin de mutluluğu yaşanıyor.

Kulüp Başkanı ve Antrenör Mustafa Abak, AA muhabirine, kentte her geçen gün genç kızların ve ailelerin futbolla bakışı açısının değişerek geliştiğini söyledi.

Kentte kızların ve ailelerin yakın bir zamana kadar "erkek sporu" diye tabir edilen futbola karşı ön yargılarının çok olduğunu belirten Abak, kadın futboluna karşı olumsuz yargıları gösterdikleri başarılarla kırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Abak, kısa sürede ciddi başarılar elde ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede ve Şanlıurfa'da kadınların futbol oynamayacağı yargısı çok yaygın. Bu konuda çok zorluk çektiğimi söylemek istiyorum. Bu takımı kurmak için çok uğraştım. Çölde gül yetiştirmeye çalışıyoruz. Ailelerle temasa geçerek bize inanmalarını sağlıyoruz. Zaman zaman gerçekten çok zorluklar yaşayabiliyoruz. Bizler bunu aşmaya başladık, şükürler olsun aileler bizlere güvenip çocuklarını gönderiyor. Zor bir spor branşına gönderdikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum."

"7 kadın futbolcumuz milli takımda top koşturuyor"

Kısa sürede ciddi başarılar elde ettiklerini dile getiren Abak, BESYO'ya girmek isteyen kadın futbolcular için antrenman ve maçların büyük avantaj sağladıklarını bildirdi.

Hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Abak, şöyle konuştu:

"İmkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Destek verilmesi halinde kızlarımızın daha iyi yerlere geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Öncellikle sağlıklı bedenler sağlıklı zihinler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında ülke sporuna ve milli takıma ne gibi bir katkı sunarız onun için çalışıyoruz. Bunun yanında ilimizin ismini kadın sporunda nasıl duyururuz onun için yoğun çaba harcıyoruz. Şu ana kadar 7 kadın futbolcumuz milli takımda top koşturuyor. Bu sayının ileri ki dönemlerde artacağına inanıyorum. Çok yetenekli genç kızlarımız var. İnanıyorum ki onlar da ablaları gibi 1. Lig'de büyük başarılar elde edip, milli takıma gidecek. Gençlerde, yıldızlar ve 3. Lig takımımızda hedeflerimiz çok büyük. Kulüp bünyesinde 50'e yakın kadın futbolcumuz var. Kamu kurumlarından ve iş insanlarından destek bekliyoruz."

Takım kaptanı Elif Öden: "Milli takımın formasını giyeceğim"

Futbol oynamasına ailesinin önce tepki gösterdiğini daha sonra anlayışla karşıladığını anlatan takım kaptanı Elif Öden de küçük yaştan bu yana futbola ilgisinin olduğu ve sokakta erkeklerle futbol oynayarak kendisini geliştirdiğini söyledi.

Antrenörlerinin ve ailesinin desteğiyle başarılar kazandıklarını hatırlatan Elif, şöyle devam etti:

"Küçük yaşta futbolla ilgim vardı ancak futbola başlamamı çevrem çok olumlu karşılamadı. 'Kadınlar futbol oynamaz' deyince bende hırs attı. Şu anda Şanlıurfa Gençlikspor Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusuyum. Takımızda birçok ablamız milli takıma gitti. Ben de onları takip edip milli takımın formasını giyeceğim inşallah. Bunun için çok çalışıyorum. İnanıyorum ki bu hedefime ulaşacağım ailemin ve hocalarım desteği çok. Hepsine teşekkür ediyorum."

14 yaşındaki Narin Yüksel ise ailesinin desteğiyle küçük yaşta spora başladığını belirterek, "Ailemin desteğiyle futbol lisesine başladım. Şu anda eğitime devam ederken bir yandan da futbol oynuyorum. Futbol oynarken kendimi çok mutlu hissediyorum. Futbolla ilgisi olan kızları buraya bekliyoruz. Hedefim milli bir sporcu olmak. Bunun için çok çalışıyorum. İleri de ay-yıldızlı formamızla güzel başarılar kazanacağıma inanıyorum." diye konuştu.

15 yaşındaki İdeal Yılmaz da futbol oynamayı çok sevdiğini, ileride antrenör olmayı hedeflediğini kaydetti.