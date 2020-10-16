Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı

Şanlıurfa'da, bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında 'yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin yüksek olması nedeniyle Şıracılar Pazarı'nda fıstıkları koyacak yer kalmadı.