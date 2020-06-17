Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan boyacı ustası yaralandı.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı
17.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:52

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan boyacı ustası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıgöklü Mahalesi'nda bir evi boyayan Halit Kayran (25) akıma kapıldı.

Kayran'ın yaralandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Kayran tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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