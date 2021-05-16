Şanlıurfa'da çocukların maytap patlatması kavgaya neden oldu: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da çocukların maytap patlatması kavgaya neden oldu: 2 yaralı

Şanlıurfa'da çocukların maytap patlatması kavgaya neden oldu: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da komşu aileler arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da komşu aileler arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Eyüpnebi Mahallesi'nde çocukların maytap patlatması nedeniyle komşu olan iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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