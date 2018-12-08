Şanlıurfa'da Akıma Kapılarak Çatıdan Düşen İşçi Öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi'ndeki 3 katlı iş yerinin çatısına temizlik amacıyla çıkan Selami Orhan (25), yakından geçen elektrik tellerine temas etti.
Akıma kapılarak çatıdan beton zemine düşen Orhan, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Orhan'ın yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenildi.