Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı

13.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:02

Şanlıurfa'da meydana gelen 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Şevket Yılmaz idaresindeki 63 LK 157 plaka otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Arat Dağı mevkisinde, Kemal Udum yönetimindeki 34 FT 4322 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Emine Sude, Songül, Nigar Beyza ve Müslüm Burak ile Emine Yılmaz yaralandı.

Aynı yolun 24'üncü kilometresinde meydana gelen kazada ise yol kenarında park halinde bulunan 27 NL 540 plakalı otomobile, İbrahim Halil Gök'ün kullandığı 33 BZE 73 plakalı tır çarptı.

Otomobildekilerden Nazire Udum ve Şemse Gözgör yaralandı.

Her 2 kazada yaralananlar 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA