Şanlıurfa'da 11 Ayda, 3 Milyon Kişi Sorgulandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, 11 ay içerisinde halkın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 1 milyon 171 aracın kontrol edildiğini, 3 milyon 299 bin kişinin ise kimlik sorgulamasının yapıldığını söyledi. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şube ve emniyet müdürleriyle birlikte yapılan operasyon ve denetimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Polis evinde gerçekleştirilen toplantında konuşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioplu, uyuşturucu ile mücadele, güvenlik uygulamaları, terörle mücadele ve kentin kanayan yaralarından olan tefecilik konularında açıklama yaptı.Amaçlarının vatandaşların huzurla yaşadığı bir kent olduğunu kaydeden Tipioğlu, Uyuşturucu ile alakalı çalışmalarda, özellikle esrar yakalamalarında Şanlıurfa Türkiye 2'ncisi konumunda. 4,5 tona yakın bir esrar yakalaması meydana gelmiştir ve uyuşturucu ile alakalı da binlerce kişi gözaltına alınmış, bunlardan 781 kişi tutuklanmıştır. Yine 320 kilo eroin yakalanmıştır. Eroin konusunda da Şanlıurfa ülke genelinde mücadele noktasında ilk 4'te yer almıştır. Özellikle sokak satıcılarına karşı ciddi bir mücadele içerisine girilmiş ve bu mücadele neticesinde sokak satıcısı ve içici olmak kaydıyla toplamda 3 bin 411 kişiye adli işlem yapılmıştır ve bu işlemler neticesinde 716 kişi tutuklanarak cezaevine girmiştir dedi.Uyuşturucu ile mücadelenin sadece emniyet tarafından değil, toplumu oluşturan tüm katmanlar tarafından yapılmasın gerektiğini ifade eden Tipioğlu, ebeveynlerin de bu konuda çaba harcamalarının önemli olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde uygulamaya konulan 'Güvenli okul' projesine de değinen İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, Proje kapsamında Şanlıurfa ilinde polis sorumluluk sahasında ilçeler dahil bütün okullarda güvenli koordinasyon görevlileri atanmış ve bu koordinasyon görevlilerinin okul yetkilileriyle, rehber öğretmenlerle, irtibatları sağlanmış ve yazılı olarak okullardaki eksiklik, aksaklık, bizi ilgilendiren konularla ilgili yazılı raporlar alınmış ve süratle müdahale edilmiştir. Okulların etrafında yapılan uygulamalarda 147 internet kafe denetlenmiş ve okulların etrafında giriş çıkışlarını sağlamak noktasında ekipleri görevlendirilmiş, şu ana kadar da okullarımızda, okullarımızın etraflarında toplumu rahatsız edecek boyutta bir olay meydana gelmemiştirö diye konuştu. Kentte yapılan güvenlik uygulamaları konusunda rakamlar veren Tipioğlu, 3 milyon 299 bin kişinin emniyetin yaptığı GBT sorgulamasından geçtiğini söyledi. Tipioğlu, şunları söyledi 1 milyon 171 bin araç kontrolden geçirildi. Yapılan GBT uygulamalarında Şanlıurfa'nın ilk sırada yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Bunun da yansımasını alana çıktığınızda tüm suçlarda ciddi oranda bir azalma olduğunu görüyorsunuz. Suriyelilerin nüfusa oranı yüzde 25, suça katkıları ise yüzde 6 oranında. Dolayısıyla bu da çok önemli bir boyutta değil. Kamuda insanların algıladığının aksine Suriyeliler çok fazla suç işlemiyor. Yanlış bir anlaşılmanın önüne geçmek maksadıyla bunu söyledim. Onların da kontrolü denetimi yapılıyor, suç oluşturulabilecek tüm alanlar kontrol ediliyor. Şanlıurfa polisi olarak bizler PKK ve onun Suriye uzantısı YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle bir mücadele içerisindeyiz. PKKKCK mücadelesi kapsamında bu yıl içerisinde bin 365 kişi gözaltına alındı. Bunlarda 400'e yakını tutuklanarak cezaevine konuldu. Yine nesil bir örgüt olan FETÖ'yle mücadelemiz amansız olarak devam etmektedir.Tipioğlu, son olarak Şanlıurfa'da mala karşı işlenen suçlarda ise yüzde 6 bir azalma olduğunu, denetim ve uygulamaların amacının suçluları huzursuz etmek ve vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.