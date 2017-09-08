Şanlıurfa'da 10 Çocuk Evi Kuruluyor

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan Çocuk Evleri projesine yönelik protokol Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda imzalandı.



Valilik makamında gerçekleşen protokol imza törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Günbegi ve Sabri Yetim katıldı. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin bu gibi faaliyetlere desteklerinin ilk olmadığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün kimsesiz çocukların korunması ve yetiştirilmesi için destekleri olduğunu, bu çalışmalara destek veren belediyelere ve başkanlarına teşekkür etti. Çocuk evlerinden onuna kira yardımında bulunacaklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, "Öksüz ve yetimler, Şanlıurfa'nın öksüz ve yetimleridir. Bizler de büyükşehir belediye başkanlığı olarak, imkanlarımız çerçevesinde bu projenin hayat bulması adına destekte bulunduk. Şanlıurfamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.



İmzalanan protokol, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kurulacak olan 10 çocuk evinin kirasının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını öngörüyor. - ŞANLIURFA