Sandıklı'da süslü kadınlar bisiklet turu düzenlendi

23.09.2019 11:46

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ilk kez düzenlendi.



Tüm Türkiye'de aynı anda başlayan ve bu sene 7'ncisi gerçekleştirilen bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu. Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, bisikletleri ile ilçeyi turladı. İlçede ilk kez düzenlenen bisiklet turuna katılan kadınlar adına konuşan Ezel Güler, organizasyonun ilk olarak İzmir'de başladığını belirtti. Turun Türkiye'de bütün kadınların dikkatini çektiğini belirten Güler, "Biz bisiklete binen kadınlar olarak bisikletin çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Çevrenin doğanın kirlenmesinin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünmemiz gerekir. Biz de bisiklete binerek buna bir katkı sağlayabiliriz. Eğer uygun bisiklet politikası ve uygun yollar olur ise işe veya ulaşacağımız yere bisiklet ile gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizi giyerek bisiklet ile ulaşım sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacı ile süslendik ve bisikletlerimizle yola çıktık. Sandıklı'da biz de bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil bizim pedal seslerimiz olacak. Yoldaki bisikletlilere saygı istiyoruz" dedi.



Daha sonra Sandıklı caddelerini turlayan kadınlar yaklaşık 1 saatlik süren bisiklet etkinliği sonunda dağıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA