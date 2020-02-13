Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Meclis'te soruları yanıtladı: (2)

13.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobile ilişkin "Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var." dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'ne ilişkin çalışmaların sorulması üzerine, Antarktika'nın yapılacak bilimsel çalışmalarda büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Antarktika'nın, bir ülkenin idaresinde olmadığını, anlaşmalar sistemi çerçevesinde danışman ülkelerin oy birliğiyle yönetildiğini ifade eden Varank, Türkiye'nin de bu anlaşmanın "gözlemci" statüsünde tarafı olduğunu söyledi.

Varank, gözlemci statüsünü oy verebilecek danışman ülke statüsüne çıkarabilmek için Antarktika'ya düzenli bilimsel seferler düzenlemek gerektiğine işaret ederek, "Biz de bu çerçevede dördüncü seferimiz için ekibimizi pazar günü uğurladık. Bir önceki seferimizde Kıta'daki geçici bilim üssümüzü kurmuştuk. Bu seferde de oraya gönderdiğimiz heyetle birlikte 15 ana bilimsel projenin yanında, Kıta'da kuracağımız kalıcı bilim üssüyle ilgili çalışmaları yapmış olacağız." şeklinde konuştu

Bakan Varank, Antarktika'da kalıcı üssün kurulmasının ardından Türkiye'nin bilimsel çalışmalarla öne çıkmasını istediklerini belirtti. Varank, "İnşallah bu seneki seferimiz de kazasız belasız, salimen tamamlanır ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dönerler." temennisini dile getirdi.

"Türkiye'nin otomobili, vatandaşımızın sahiplendiği bir proje"

Yerli otomobil üzerindeki çalışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Varank, yerli otomobilin Türkiye'nin gündeminde uzun süredir bulunduğunu, muhalefet partilerinin de bu konuda kendilerini sürekli sıkıştırdığını söyledi.

Meşakkatli bir sürecin ardından 2019'un aralık sonunda otomobilin tanıtımının yapıldığını anımsatan Varank, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde hem arabanın hem de arabanın tanıtımının beğenildiği şeklinde yorumlar aldığını anlattı.

"Türkiye'nin otomobili, vatandaşımızın sahiplendiği bir proje." diyen Varank, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi tüm dünyada büyük bir değişimden geçiyor. 100 yıldır araba üreten firmalar bile elektrikli, bağlantılı otomobille piyasaya çıkmasının ardından aslında diğer şirketlerle eşit konuma gelmiş durumda. Biz de bu fırsat penceresinden faydalanarak Türkiye'ye ait 100 elektrikli, bağlantılı ve mobilite ekosistemi dediğimiz, sadece otomobil teknolojileri değil, otomobilin etrafındaki teknolojileri de geliştirecek şekilde bir yola çıkmış olduk.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik'te kendilerine verdiğimiz araziyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu senenin ilk yarısında fabrikanın temelleri atılacak diye planlamalarını yapıyorlar. Bu yıl yine otomobilin marka lansmanıyla ilgili çalışmalarını son noktaya getirecekler ve 2022'nin sonunda inşallah piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız."

Projeyi, Türkiye'nin otomotiv endüstrisini dönüştürecek lokomotif olarak gördüklerinin altını çizen Varank, bunda da başarılı olmak istediklerini söyledi.

"Ön sipariş durumu varsa nasıl başvuruluyor?" şeklinde bir soru üzerine Varank, ön sipariş sürecini henüz başlatmadıklarını belirtti.

Varank, firmanın, bu manada marka lansmanını beklemek istediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bize de gerçekten onlarca, binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, arabaya katkı sağlamak isteyenler, bir tarafını üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler... Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu teveccühü en iyi karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Varank, bir soru üzerine, bayilik taleplerinin Körfez ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden ve Almanya'dan geldiğini ifade etti.

Almanya'da, Türkiye ile irtibatlı iş çevrelerinin kurduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bayilik anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu bildiren Varank, otomobile duyulan ilgiye yönelik bu havayı sürdürmek istediklerini kaydetti.

Yerli otomobilin ismi üzerinde çalışmalar sürüyor

Varank, otomobilin fiyatının netleşip netleşmediğine ilişkin soruya cevap verirken de "Bugünden bir fiyat söylemek mümkün değil ama arkadaşlarımızın iddiası şu: Sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacaklarına inanıyorlar." dedi.

Bakan Varank, yerli otomobilin ismi üzerindeki çalışmalar konusunda ise şunları kaydetti:

"Daha isim bulmadık. Ben de bu süreçlerin içine girince, bu kadar profesyonel götürüldüğünü gördüm. Daha önce tescillenmemiş isimleri bulmaya çalışıyorlar. Yurt dışında bu markanın lansmanı yapıldığında, o ülkedeki insanların kolay telaffuz edebileceği bir ismi bulmaya çalışıyorlar. En uygun ismi bulmak üzere faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yoksa bize sorsalar biz de bir isim öneririz."

Şarj istasyonları

Şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Varank, Türkiye'deki şarj istasyonu sayısının, var olan elektrikli otomobillerin ihtiyacının üzerinde olduğunu söyledi.

Elektrikli otomobillerin çoğalmasıyla alt yapının buna uygun hale gelmesi gerektiğini ifade eden Varank, şarj istasyonlarının alt yapısıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Baknalığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Varank, "Çok yakın zamanda, bakanlar seviyesinde bir araya gelerek bu konuda kararlarımızı vermiş olacağız." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA