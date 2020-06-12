Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor Samsun'un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki Sezer Semiz, ilçenin duvarlarının sanatsal açıdan güzel olması için gönüllü olarak yaptığı siluet boyama çalışmaları ile ilgi çekiyor.

12.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:14

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki Sezer Semiz, ilçenin duvarlarının sanatsal açıdan güzel olması için gönüllü olarak yaptığı siluet boyama çalışmaları ile ilgi çekiyor.

Gönüllü olarak yaptığı siluet duvar boyama çalışmaları ilçe merkezinde duvarları resimlerle süslüyor. Duvarları boyamadan keyif alan Semiz'in tek sıkıntısı malzeme bulamamak. Kendi imkanları ölçüsünde yürüttüğü çalışmaları devam ettirebilmesi için destek bekliyor. Yağlı boya ve sprey boya kullanarak yaptığı Türk bayrağı, Bandırma Vapuru, Atatürk silueti ve çeşitli çizgi film kahramanları ile duvarları renklendiriyor.

Semiz, "Hakkari Dağlıca'da sözleşmeli er olarak görev yaptım. 4 yıl görev yaptıktan sonra tezkeremi aldım köyüme geri geldim. 2007-2008'de amatör olarak başladığım grafik çalışmalarını askeriyede pek yapamadım. Son 3-4 aydır bu siluet işlerine merak sardım. Hobi olarak yapıyorum. Çalışmalarıma Alaçam duvarlarından başladım, kendimi daha da geliştireceğim. Her çizdiğim resimde kendimi geliştirerek zamanla daha da iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Şu anda sponsorum yok. Tamamen kendi maddi imkanlarımla bunu yapıyorum. Alaçam'ı güzelleştirmek istiyorum. Bunun için de destek bekliyorum" dedi.

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Haber
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Berat Albayrak Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Evgar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Ankara İstifa
Şu an buradasınız: Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:19:56. #1.14#
title