Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

04.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:17

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamladı.



Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son buldu. İdmana sakatlıkları bulunan Gökhan Alsan, Yalçın Kılınç, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ile hasta olan Ercan Yazıcı katılmadı.



Kırmızı-beyazlılar perşembe günü saat 18.30'da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Rövanşı 17 Aralık'ta Samsun'da yapılacak karşılaşmanın Rize'deki maçı ise hakem Emre Malok yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA