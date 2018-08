Samsung Galaxy Note 9 Resmi Tanıtımına Bir Hafta Kala Ortaya Çıktı



Samsung Galaxy Note 9 Ön Sipariş Başladı.

Samsung 9 Ağustos'ta NewYork'ta Düzenleyeceği Unpacked 2018 Etkinliği ile resmi olarak yeni amiral gemisini duyuracak. Özellikle son bir kaç haftadır yeni model ile ilgili sızıntılar karşımıza çıkıyordu. Ancak kaza olduğuna inanmakta zorlandığımız bir şekilde şirket kendi resmi sitesinden paylaştığı bir görselle Samsung Galaxy Note 9 Ön Sipariş satışlarına başladı.

"Say Hello to Super Power" sloganı ile müşterilerini ön sipariş vermeye davet ediyor. Güney Koreli teknoloji devi merak uyandırmak için kendi modellerini bu şekilde sızdırmak konusunda bir alışkanlığa zaten sahip. Bu durumda aslında onlardan biri.

Ön sipariş sayfası Samsung'un Yeni Zelanda'daki müşterilere gönderdiği bültenin bir parçası gibi görünüyor. Ön sipariş düğmesine tıklarsanız, Note 9 ön siparişlerinin büyük olasılıkla birkaç hafta uzakta olması nedeniyle bir hata sayfasına yönlendirirsiniz.

Ortaya sunulan görsele baktığımızda daha önce sızan görüntüler ile benzerlik görülüyor. Note 8'e benzer şekilde kulaklık girişleri, USB-C portu, arkada çift kamera, parmak izi sensörü, altın sarısı stylus kalem. Samsung daha bir kaç gün önce de yeni Galaxy Watch modelini sızdırmıştı.

Bir hafta sonra tüm özelliklerini göreceğiz. Aslında Az kaldı.

