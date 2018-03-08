Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,85
|0,88
|İthal Mısır
|0,82
|0,87
|Kırık Pirinç
|1,20
|1,20
|Pirinç
|4,60
|4,60
|BİTKİSEL YAĞLAR
|Ayçiçek Yağı 1 kilogram
|6,38
|6,38
|KURU MEYVELER
|İç Fındık 13-15
|22,50
|22,50
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELER
|Zeytin
|18,00
|18,00