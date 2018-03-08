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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,85 0,88
İthal Mısır 0,82 0,87
Kırık Pirinç 1,20 1,20
Pirinç 4,60 4,60
BİTKİSEL YAĞLAR
Ayçiçek Yağı 1 kilogram 6,38 6,38
KURU MEYVELER
İç Fındık 13-15 22,50 22,50
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELER
Zeytin 18,00 18,00

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