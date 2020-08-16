Samsun Tabip Odası'nın ilk kadın başkanı Dr. Funda Furtun oldu
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Samsun Tabip Odası'nın ilk kadın başkanı Dr. Funda Furtun oldu

Samsun Tabip Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda odanın ilk kadın başkanı oda başkanı Uzm. Dr. Funda Neslihan Furtun oldu.

Samsun Tabip Odası'nın ilk kadın başkanı Dr. Funda Furtun oldu
16.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:45

Samsun Tabip Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda odanın ilk kadın başkanı oda başkanı Uzm. Dr. Funda Neslihan Furtun oldu.

Samsun Tabip Odası 2020 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üyeler sandık başına gitti. Atakum Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan seçimde yönetim kurulu, onur kurulu, denetleme kurulu ve büyük kongre delegelerinin belirlenmesi için sabah 9.00'dan 17.00'a kadar oy kullanma işlemleri yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde 29 Mayıs 2015'te görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun'un eşi Uzm. Dr. Funda Neslihan Furtun görevi Dr. Murat Erkan'dan devralarak Samsun Tabip Odası'nın ilk kadın başkanı oldu.

Yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi veren Funda Neslihan Furtun, "Olağanüstü koşullarda olağan bir genel kurul yapmaya çalıştık. Pandemi dönemi olmasına rağmen beklediğimizden daha büyük bir katılım olduğunu düşünüyorum. Tek liste olmasına rağmen arkadaşlarımız bize desteklerini sunmak için geldiler sağ olsunlar. Bu yeni dönemde eski dönemde de olduğu gibi sağlık emekçilerinin doktorların yanında olmaya çalışacağız. Uğradıkları şiddet olaylarında ya da yönetim baskılarında destek olmaya gayret edeceğim. İlk defa bir kadın başkan olması benim için ayrıca bir şeref ve onur. Bunun için kadınların odada daha aktif olması için bir çaba içerisinde olacağım. Ayrıca mevcut Tabip Odası binamızla ilgili bazı projelerimiz var. Yeni bir yer aldık oraya yeni bir bina yapmayı amaçlıyoruz. Eğitim açısından da yeni komisyonlar kurmayı ve sosyal faaliyetlere de ağırlık vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Seçim sonrası yönetim kurulu ise, Alper Aktaş, Ayşe Nuray Enseli, Funda Neslihan Furtun, Deniz Gürler, Diren Cemgil Öztürk, Metin Turutoğlu, Canan Uğur'dan oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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