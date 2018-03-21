Samsun Myo, Anaokulu Öğrencilerine Sanatı Sevdirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Atakum Nene Hatun Anaokulunun 6 yaş grubu öğrencileri ile seramik ve duvar resmi etkinliği düzenledi.

El Sanatları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ezgin Yetiş, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre ile öğrencilerden Gülnur Gülhan, Ezgi Güneyli, Aynur Arslan, Şeyma Alakoç, Ebru Şendur, Duygu Aydan, Mert Diktaş ve Zehra Altunhan katkılarıyla gerçekleşen seramik etkinliğinde, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre, seramik çamuru hakkında bilgi verdi.

Etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçiren anaokulu öğrencileri, yaratıcı çalışmalar ortaya çıkardı. Duvar resmi etkinliğine ise; Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Taner Yıldız, El Sanatları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ezgin Yetiş, Öğr. Gör. Gülşen Bayrakdar, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre, Samsun MYO Sekreteri Bünyamin Ün, Nene Hatun Anaokulu Müdüresi Özlem Tezel ile öğretmeni Gülden Aydın, El Sanatları Bölümü 1.sınıf gündüz öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı.

Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin, Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü atölyelerine ziyareti ile gerçekleşen duvar resmi etkinliğinde 6 yaş grubu öğrenciler, atölye ve okul koridorlarına duvar resimleri yaparak çocukların özgür hayal gücü ve yeteneklerini sergilediler.

Nene Hatun Anaokulu Müdüresi Özlem Tezel ve 6 yaş grubu Sevgi Sınıfının öğretmeni Gülden Aydın etkinliğin kendilerini ve çocukları çok mutlu ettiğini dile getirerek çocuklar için eğitici olduğunu ve ileriki zamanlarda tekrarlamak istediklerini belirttiler. - SAMSUN