Samsun, Kastamonu, Ordu ve Sinop için fırtına uyarısı - Haberler
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Samsun, Kastamonu, Ordu ve Sinop için fırtına uyarısı

Samsun, Kastamonu, Ordu ve Sinop için fırtına uyarısı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Meteoroloji tarafından Karadeniz'de 4 il için fırtına uyarısı yapıldı.

KASTAMONU (AA) - Meteoroloji tarafından Karadeniz'de 4 il için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Kastamonu ve Sinop kıyıları ve açıklarında sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren ise Samsun ve Ordu kıyıları ve açıklarında batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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