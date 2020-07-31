Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Şenay, bayram ziyaretleri kapsamında Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Kaşka ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit Eker'in ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Şenay, şehitlere millet olarak çok şey borçlu olduklarını vurguladı.

Şehit ailelerine kendisini de evlatları gibi görmelerini isteyen Şenay, "Şehitlerimiz ve aileleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Her türlü ihtiyaçınızda telefonum ve kapım açık." dedi.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem de katıldı.

Kavak'ta kan bağışı kampanyası

Kavak ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay'ın Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırdığı kan bağışı otobüsünde 20 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışı ekip başkanı Cemal Çağlar, AA muhabirine, "Güvenli Kan Temini" projesi kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Çağlar, "25 vatandaşımız başvuruda bulundu. Durumu elverişli olanlardan 20 ünite kan bağışı aldık. Bir ünite kan 3 can demek. Her ünite kanın bile bizim için çok önemi var." dedi.

Kaynak: AA