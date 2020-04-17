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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18-19 Nisan tarihlerinde görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

17.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:14
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18-19 Nisan tarihlerinde görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Şenay, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ilçede gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Sokağa çıkmanın yasaklandığı 18 Nisan Cumartesi günü saat 00.01 ila 24.00 arasında Termo-Sefa Petrol ile Total-Haştaşdemir Petrol'un, 19 Nisan Pazar günü ise saat 00.01 ile 24.00 arasında Moil-Ceylan Petrol ve Total-Haştaşdemir Petrol'ünün nöbetçi akaryakıt istasyonu olarak hizmet vereceğini aktaran Şenay, vatandaşlarında mağdur olmamaları için ihtiyaç duyduğu malzemeleri yasaklar başlamadan temin etmesinin önemini vurguladı.

Ladik Belediyesinin maske üretim çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında ilçenin maske ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Özel, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı el birliğiyle mücadele ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşların maskeleri ücretsiz temin edebildiğini dile getiren Özel, "Kadınlarımız ile ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılamak için üretim yapmaya karar verdik. Dikim için gerekli malzemeleri Kaymakamlığımız aracılığıyla tedarik ettik. Bayan terzilerimiz ve usta öğreticilerimizin ürettiği maskeleri sterilizasyon işleminin ardından vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bin maskeyi hemşerilerimize dağıttık." dedi.

Maske üretim ve dağıtım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özel, "Belediyemize gelip maske talep eden vatandaşlarımız asla geri çevrilmiyor. Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan, desteklerini esirgemeyen ve emek veren herkese minnettarım. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Havza'da esnafa 2 milyon 587 bin lira kaynak

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tedbirleri kapsamında esnaf için Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geliştirilen Esnaf Destek Paketinde yer alan işletme kredisi için 110 esnafın başvurduğunu bildirdi.

Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esnaf Destek Paketi içinde yer alan işletme kredisi için başvuruların devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar kooperatiflerine 110 esnafın başvurduğunu aktaran Büyük, "İşlemi tamamlanan 47 esnafımızda 2 milyon 587 bin lira kaynak kullandırıldı. 63 esnafımızın da işlemleri devam etmekte. Kooperatif olarak esnafımızın zor günlerinde yanında olabilmek için çalışmalarımıza ara vermeden ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarların yararlanabildiğine işaret eden Büyük, "Esnaf ve sanatkarların 25 bin lira limitli işletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde açıklanan desteklerin ve kredi ertelemelerinin esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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