Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonuna 2 Tutuklama

SAMSUN'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonucu, kağıda emdirilmiş toplam 2 bin 419 içimlik bonzai ele geçirdi. Anıl K., Mehdi A. ve Onurcan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onurcan T., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Anıl K. ve Mehdi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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