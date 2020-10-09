Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı
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Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı

09.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:20
Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı

Samsun'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis tutuklandı.

Samsun'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan meslekten ihraç edilen komiser Ş.B'nin işlemleri tamamlandı.

Bafra Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İshaklı Mahallesi'nde belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, Sinop'ta "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan eski komiser Ş.B'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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