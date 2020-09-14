Samsun'da trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu uzman çavuş yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu uzman çavuş yaşamını yitirdi.

Taner Özkan'ın (23) kullandığı 55 ABL 37 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde Samsun-Sinop kara yolu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Kasım Y. idaresindeki 57 HC 620 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Özkan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özkan'ın Diyarbakır'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA